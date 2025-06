Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Fahrzeuge gestohlen, Polizeibeamte verletzt, Laderaupe rutscht vom Anhänger

Aalen (ots)

Waiblingen-Beinstein: Motorroller entwendet

Am Dienstagmorgen in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr wurde in der Straße Hausweinberg ein Motorroller vom Hersteller Yamaha gestohlen. Am Roller waren die Versicherungskennzeichen 834 WWO angebracht. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Beinstein: Radfahrer nach Kollision mit Pkw verletzt

Ein 44 Jahre alter Fahrradfahrer befuhr am Dienstag gegen 17:50 Uhr die Waiblinger Straße in Richtung B14. Auf Höhe des Friedhofs überholte ihn ein 51 Jahre alter VW-Fahrer, zeitgleich fuhr der Radfahrer nach links, sodass es zu einer Kollision mit dem Pkw kam. Der Radfahrer, der einen Helm trug, stürzte anschließend, er zog sich leichte Verletzungen zu.

Winnenden: Tatverdächtiger verletzt zwei Polizeibeamte

Ein zunächst unbekannter Dieb stieß am Dienstagabend gegen 23 Uhr in der Ringstraße einen 36-jährigen Mann von dessen Tretroller und entwendete diesen. Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung im Bereich eines Schnellrestaurants in der Max-Eyth-Straße von einer Streife kontrolliert, den genannten Tretroller führte er noch mit sich. Der 25-Jährige versuchte zunächst zu flüchten. Als er festgehalten wurde, versuchte er, einer Polizistin die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen. Unter massivster Gegenwehr wurde der Tatverdächtige schließlich zu Boden gebracht, wo ihm Handschließen angelegt wurden. Zwei der eingesetzten Beamten wurden durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt. Im Verlaufe der weiteren Ermittlungen ergab sich zudem der Verdacht, dass der Mann kurz zuvor in der Oberen Sackgasse einen BMW beschädigt hat.

Da sich Anhaltspunkte dafür ergaben, dass sich der Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine Spezialklinik eingeliefert. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Weissach im Tal / Unterweissach: Mercedes gestohlen

Unbekannte Täter erlangten am Dienstagabend gegen 20 Uhr Zugriff auf einen geparkten Mercedes, welcher in der Stuttgarter Straße abgestellt war. Auf unbekannte Art und Weise konnten sie das Fahrzeug starten und unerkannt wegfahren. Am gestohlenen Mercedes sind die amtlichen Kennzeichen WN-NT 226 angebracht. Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07191 9090 an das Polizeirevier Backnang zu wenden.

Winterbach: Laderaupe rutscht vom Anhänger

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 61-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Tieflader in den Kreisverkehr in der Ritterstraße ein. Dabei rutschte die auf dem Anhänger befindliche Laderaupe, welche ohne jegliche Ladungssicherung transportiert wurde, von der Ladefläche und blieb auf der Fahrzeugseite auf der Fahrbahn liegen. Aufgrund des Gewichts der Baumaschine von etwa 15 bis 20 Tonnen entstand am Straßenbelag ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Sachschaden an der Laderaupe ist derzeit noch unbekannt. Zur Bergung der Laderaupe und zur sofort notwendigen Ausbesserung der Straße, musste eine temporäre Sperrung eingerichtet werden.

