Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A6, Sachbeschädigung und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A6

Am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr kam es auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Ford-Fahrer erkannte zu spät, dass sich der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen verkehrsbedingt staute. Er fuhr deshalb auf einen vor ihm stehenden 56-jährigen Sattelzugfahrer auf. Der 40-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt, er verstarb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Die Fahrbahn ist im Zuge der Unfallaufnahme in Richtung Heilbronn vollständig gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Fahrzeug

In einem Zeitraum zwischen Samstag 16 Uhr und Montag 3:30 Uhr wurde in der Straße "In der Kürz" der Bremsschlauch eines am Straßenrand geparkten Lkw einer Wäscherei beschädigt. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Pkw vs. Fahrrad

Ein 33-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 5:40 Uhr den Radweg im Pamiersring in Fahrtrichtung Ingersheim, als eine 27-jährige VW-Fahrerin von der Lerchenstraße nach rechts in den Pamiersring einbiegen wollte. Hierbei übersah die Autofahrerin den vorfahrtberechtigten Radfahrer, woraufhin es folglich im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Der 33-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Er trug während der Fahrt keinen Helm. Insgesamt geht man von einem Sachschaden von mehreren tausend Euro aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell