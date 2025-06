Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Helfer wird verletzt - Kleiner Flächenbrand - Tätlicher Angriff - Brand nach technischem Defekt

Aalen (ots)

Aalen: Helfer wird verletzt

Am Montagabend kam es gegen 22:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Personen auf dem Schulhof der Bohlschule. Ein 42-Jähriger, der den Streit beobachtet habe, sei eingeschritten und habe die Streithähne trenne wollen. Hierbei habe er von einem der beiden unbekannten Männer einen Schlag, vermutlich mit einem Stein, gegen den Kopf abbekommen, wodurch er verletzt wurde. Die beiden Streitenden seien unmittelbar danach beide in Richtung Curfeßstraße geflüchtet. Das Polizeirevier Aalen sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 zu melden.

Stödtlen: Kleiner Flächenbrand

Am Montag gegen 14:10 Uhr wurde ein kleiner Flächenbrand in einem Waldgebiet südlich von Gaxhardt gemeldet. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 07964 330001 beim Polizeiposten Tannhausen zu melden.

Bopfingen: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Am Dienstag gegen 1.15 Uhr wurde die Polizei über eine 45-jährige Frau informiert, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und zur Anrufzeit im Garten Holz hacken würde. Kurze Zeit darauf wurde mitgeteilt, dass die Dame zwischenzeitlich unbekleidet auf er Straße herumlaufen würde. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte die 45-Jährige in einem Auto sitzend angetroffen werden. Nachdem sie sich sichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sollte die Frau in einem Krankenhaus vorgestellt werden. Hiergegen wehrte sie sich massiv und versuchte die Beamten zu Kratzen und nach diesen zu treten. Ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht verletzt. Während des Transports ins Krankenhaus wurden die Polizisten fortlaufend beleidigt.

Schwäbisch Gmünd: Brand nach technischem Defekt

Aufgrund eines technischen Defekts kam es am Montag gegen 12:25 Uhr zu einem Brand einer Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Seniorenwohngemeinschaft in der Schwerzerallee. Der Brand wurde durch die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und ca. 40 Wehrleuten vor Ort war, gelöscht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

