Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sexuelle Belästigung - Heckscheibe eingeschlagen

Aalen (ots)

Aalen: Sexuelle Belästigung

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass ein zunächst unbekannter Mann im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs ein dreizehnjähriges Mädchen sexuell belästigt haben soll. Durch die eintreffende Polizei konnte der 22-jährige Mann, der einen Schlagstock mit sich führte, im Bereich des ZOB vorläufig festgenommen werden. Nachdem der Mann augenscheinlich ärztliche Hilfe benötigte, wurde er in Begleitung von Rettungskräften in das Ostalbklinikum verbracht. Im Krankenhaus leistete er massiven Widerstand und biss einer Polizeibeamtin in den Finger. Zudem versuchte er eine weitere Beamtin und eine Ärztin zu verletzen. Der 22-Jährige, der nach seinen eigenen, nicht gesicherten Angaben, tunesischer Staatsbürger sei, wurde am Montagnachmittag einem Richter vorgeführt, welcher den, von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten, Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Der Mann wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Das Kriminalkommissariat Aalen sucht Zeugen des Vorfalls am ZOB. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Jagstzell: Heckscheibe eingeschlagen

An einem VW, der in der Schulstraße geparkt war, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag die Heckscheibe eingeschlagen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell