POL-SO: Dachstuhlbrand

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei gegen 01:25 Uhr zu einem Brandgeschehen in die Ringstraße gerufen. Ein Dachstuhl eines leerstehenden Hauses war aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Die Flammen griffen bereits auf das Nachbarhaus über. Die Feuerwehr konnte den Brand durch umfangreiche Löscharbeiten bekämpfen. Durch herabfallende Dachstuhlteile wurden zwei geparkte Pkw beschädigt. Die beiden betroffenen Häuser sind nach ersten Einschätzungen nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner des Hauses, auf welches das Feuer übergriff, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, so dass glücklicherweise niemand verletzt wurde. Ob ein technischer Defekt für die Entstehung des Brandes ursächlich gewesen sein könnte, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

