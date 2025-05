POL-EL: Twist - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der L47 - Polizei sucht Zeugen

Aschendorf (ots) - Am Freitag kam es gegen 14.20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung in einem geschlossenen Silotank an der Straße "Zu den Wallwiesen". Die alarmierte Feuerwehr Aschendorf, Papenburg und Rhede führten Löschmaßnahmen durch. Augenscheinlich ist nur ein geringer Sachschaden im Silo selbst entstanden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher ...

