Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg

Aschendorf - Eisautomaten aufgebrochen - Polizei ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls

Papenburg / Aschendorf (ots)

Papenburg - Aschendorf

In der Nacht zu Samstag (17.05.2025) gegen 02:25 Uhr wurde der Polizei ein besonders schwerer Diebstahl in Aschendorf gemeldet. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Eisautomaten an der Dr.-Horstmann-Straße 1, der zur dortigen Eismanufraktur gehört. Die Täter entwendeten daraus zwei Geldkassetten mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Papenburg - Stadtmitte

Im weiteren Verlauf der Nacht wurde ein zweiter, baugleicher Eisautomat des gleichen Betreibers überprüft. Dieser befindet sich an der Straße "Am Stadtpark", in unmittelbarer Nähe zur sogenannten Meyers Mühle. Auch hier stellten die eingesetzten Polizeikräfte Einbruchspuren fest.

Ein Zusammenhang der Taten wird derzeit geprüft. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961 / 9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell