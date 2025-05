Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Mehrere Kanister mit unbekannter Flüssigkeit im Küstenkanal-Ableiter in Esterwegen entdeckt - Ermittlungen wegen Umweltstraftat eingeleitet

Esterwegen (ots)

In einem Ableiter des Küstenkanals in Esterwegen wurden insgesamt 44 Kanister mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit entdeckt. Der Fund wurde am Dienstagabend, durch einen Angler gemeldet und löste umfangreiche Maßnahmen von Polizei, Feuerwehr und Behörden aus.

Gegen 20:05 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, dass sich mehrere Kanister im Gewässer im Bereich der Kreuzung B 401 / K 116 befinden würden. Ein erster Kanister war bereits durch einen Angler aus dem Wasser geborgen worden. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung konnten die Beamten den Fund bestätigen. In enger Abstimmung mit dem Fischereiverein Esterwegen wurde der Bereich dokumentiert, erste Maßnahmen zur Spurensicherung eingeleitet und die zuständigen Umweltbehörden verständigt.

Am Freitag, 16. Mai 2025, wurde durch den Abfallwirtschaftsbetrieb schließlich die Bergung der Kanister vorgenommen. Insgesamt konnten 44 fünf Liter große weiße Kunststoffkanister aus dem Wasser geborgen werden. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Zur Einschätzung möglicher Gefahrenstoffe wurden neben der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Emsland auch die Freiwillige Feuerwehr Esterwegen, der stellvertretende Samtgemeindebrandmeister, der stellvertretende Abschnittsleiter sowie ein Sachverständiger des Landeskriminalamts (LKA) kontaktiert. Eine Stoffanalyse wurde durch die Feuerwehr in Auftrag gegeben; die Probe wurde an ein Labor übermittelt. Die sichergestellten Kanister werden bis zum Vorliegen der Untersuchungsergebnisse fachgerecht durch einen zertifizierten Entsorgungsbetrieb verwahrt.

Ob und in welchem Umfang eine Gefährdung für das Gewässer oder die Umwelt entstanden ist, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Umweltstraftat eingeleitet.

Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der K 116 in Esterwegen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04961-9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell