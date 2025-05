Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - 37-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Haselünne (ots)

Am Freitag gegen 18.15 Uhr fuhr der 37-jährige Fahrer eines Opel Crossland die B213 in Richtung Herzlake. In Höhe der Franziskusstraße kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und überschlug sich mit seinem Opel. Infolgedessen wurde der 37-Jährige schwer verletzt und kam nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird etwa auf 15.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen vor Ort dauerten bis etwa 19.40 Uhr an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell