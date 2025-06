Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Langenburg: Verkehrsunfall

Am Dienstagabend gegen 19:15 Uhr befuhr eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin die L1025 von Bächlingen in Richtung L1033. An der Kreuzung zur L1033 wollte sie diese in Richtung Mulfingen überqueren. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 29-jährige, welche auf der L1033 in Richtung Oberregenbach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 40-Jährige leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 000 Euro.

Gaildorf: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Bahnhofstraße auf einem Parkplatz geparkten VW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Gaildorf nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

