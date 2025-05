Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Mehrere Einbrüche am Butenlandwehr

Werne (ots)

Mehrere Unternehmen am Butenlandwehr in Werne sind am Wochenende (23.05.-26.05.2025) von unbekannten Tätern aufgesucht worden.

Zwischen Freitag (23.05.2025), 13.00 Uhr und Montag (26.05.2025), 05.20 Uhr sind unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe ins Innere einer Firma und somit in ein Büro gelangt. Dort entwendeten sie Bargeld.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (24.05.-25.05.2025) drangen Unbekannte ein weiteres Mal in Unternehmensgebäude am Butenlandwehr ein.

Zwischen 02.00 Uhr und 05.20 Uhr verschafften sich die Täter durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt in den Bürokomplex und durchwühlten Büros.

Ob in diesem Fall des Einbruchs etwas entwendet wurde, steht bislang nicht fest.

Hinweise zu den Einbrüchen und den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell