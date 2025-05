POL-UN: Schwerte - Einbruch in Kindertagesstätte

Unna (ots) - Am Montag (26.05.2025) brachen bislang unbekannte Täter zwischen 13.30 Uhr und 14.45 Uhr in eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Bergenkamp in Unna-Königsborn ein. Entwendet wurden Bargeld und ein Tablet. Zeugen des Einbruchs und Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizei in Unna in Verbindung zu setzen: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: ...

