POL-HRO: Diebstahl eines E-Bikes nach Zeugenhinweis vereitelt

Rostock (ots) - Am Mittwochmorgen des 28.08.2024 kam es gegen 08:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Tannenweg in Rostock. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 41-Jähriger Deutscher mit seinem BMW den Tannenweg aus Richtung Rennbahnallee kommend in Richtung Groß Schwaß. Auf Höhe der Hausnummer 22b beabsichtigte der Pkw-Fahrer nach links auf ein ...

