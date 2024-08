POL-HRO: 36-jähriger Mann in Rostock vermisst

Rostock (ots) - Am heutigen Morgen kam es in einer Wohnung in Rostock zu einem Streit, bei dem am Ende eine Person leicht verletzt wurde. Die Polizei wurde gegen 05:20 Uhr in den Blockmacherring in Rostock Groß Klein gerufen. Nach ersten Erkenntnissen kam es in einer dort gelegenen Wohnung zu einem Streit zwischen einem 33-jährigen und einem 35-jährigen Mann. Im ...

mehr