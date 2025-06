Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche, Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung und Diebstähle sowie Unfallfluchten

Kreßberg/Marktlustenau: Einbruch in Schule und Kindergarten

Zwischen Mittwoch 16 Uhr und Donnerstag 10 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einem Schulgebäude in der Straße "In den Weidengärten", woraufhin die Räumlichkeiten durchsucht wurden. Anschließend begab sich der Unbekannte zu einem daneben befindlichen Kindergartengebäude und versuchte hier ebenfalls, sich Zugang zu verschaffen. Durch ein Fenster gelang es dem Einbrecher schließlich, in das Gebäude zu gelangen, aus welchem er schließlich eine unbekannte Summe Bargeld entwendete. Ob auch im Schulgebäude etwas entwendet wurde, muss ermittelt werden. Zeugen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Kreßberg: Motorradfahrer alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Ein 65-jähriger Motorradfahrer kam am Donnerstag um 10 Uhr in einer Rechtskurve auf der K2654 zwischen Wüstenau und Waldtann nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben für mehrere Meter und wurde anschließend beim Versuch wieder auf die Fahrbahn zu gelangen von seinem Motorrad abgeworfen. Daraufhin stürzte der Fahrer auf die Fahrbahn und wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Gaildorf: Fußgängerampel beschädigt

Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Mittwoch zwischen 17:30 und 18:25 Uhr in der Gaildorfer Straße an der Einmündung zur Bahnstraße eine Fußgängerampel, wodurch das Gehäuse vollständig abgerissen wurde. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gaildorf unter 07971 95090 zu melden.

Schwäbisch Hall: E-Roller entwendet

In der Lange Straße wurde am Dienstagabend gegen 23 Uhr durch eine unbekannte Person ein unverschlossener E-Roller aus dem Hausflur eines Gebäudes entwendet. Der Roller der Marke Soflow hat eine grün/schwarze Lackierung und hatte einen Sachwert von mehreren hundert Euro. Personen, die etwas zum Verbleib des Rollers sagen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 4000 zu melden.

Gaildorf: Pedelec-Fahrer alleinbeteiligt gestürzt

Ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 15:45 Uhr die L1066 zwischen Winzenweil und Gaildorf, als er bei einer Unebenheit auf der Fahrbahn von seinem Fahrrad stürzte und sich dabei schwer verletzte. Der Mann musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Schwäbisch Hall/Sulzdorf: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Dienstag 21:30 Uhr und Mittwoch 9:00 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Pkw in der Hauptstraße mehrere Wertgegenstände entwendet. Darunter ein Smartphone, Tablet, sowie Bargeld und ein Parfüm. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall/Neuberg: Splitt verursacht Fahrradsturz

Am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr befuhr ein 86-jähriger E-Bike-Fahrer einen Feldweg zwischen Wittighausen und Gailenkirchen, als er aufgrund von Splitt auf der Fahrbahn mit seinem Fahrrad stürzte. Hierbei verletzte sich der Mann schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schwäbisch Hall/Hessental: Diebstahl aus Wohnhaus

Am Donnerstagabend zwischen 19 und 21 Uhr brach ein Unbekannter in einem verschlossenen Kellerabteil eines Gebäudes im Dr.-Henryk-Fenigstein-Weg ein, durchwühlte dortige Gegenstände und entwendete anschließend ein im Treppenhaus verschlossenes Kinderfahrrad. Wer Hinweise zu diesem Vorfall hat, soll sich bitte unter 0791 4000 melden.

Fichtenau/Neustädtlein: Unachtsamkeit verursacht Verkehrsunfall

Aufgrund von Unachtsamkeit kam am Donnerstagmorgen gegen 11:30 Uhr ein 21-jähriger VW-Fahrer nach links von der Fahrbahn der A7 in Fahrtrichtung Ulm ab, streifte eine Leitplanke und verursachte dadurch einen Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Unfallfluchten

Wallhausen: In einem Zeitraum von Mittwochabend 20 Uhr bis Donnerstagvormittag 10:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw des Herstellers Mini und verursachte hierbei einen Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Gaildorf: In einem Zeitraum von Dienstag 16 Uhr bis Mittwoch 13:30 Uhr wurde in der Panoramastraße ein geparkter Fiat 500 durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt, woraufhin sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Insgesamt wurde ein Sachschaden von mehreren tausend Euro zurückgelassen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter 07971 95090 entgegen.

Mainhardt: Am Donnerstag zwischen 10 und 16 Uhr wurde im Holderweg auf einem Parkplatz eines Freibades ein geparkter Toyota Rav4 beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher beschädigte das Fahrzeug am Frontstoßfänger, wodurch ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Zeugenhinweise bitte an 0791 4000.

