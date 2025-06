Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Unfall mit Segelflugzeug bei Stimpfach

Aalen (ots)

Stimpfach/Weipertshofen: Tödlicher Unfall mit Segelflugzeug

Am Donnerstag gegen 12:20 Uhr gingen mehrere Notrufe beim Rettungsdienst und der Polizei ein. Mehrere Anrufer teilten mit, dass bei Stimpfach ein Segelflugzeug in den Wald gestürzt war. Da die genaue Örtlichkeit nicht bekannt war, wurde zur Lokalisierung der Unglücksstelle auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Gegen 13:00 Uhr konnte schließlich die Unfallstelle gefunden und Rettungskräfte zugeführt werden. Vor Ort konnte nur noch der Tod des 48-jährigen Piloten festgestellt werden, der alleine im Flugzeug saß. Das Segelflugzeug war in Weipertshofen gestartet und in einen Steigflug übergegangen, als es unvermittelt in Schwierigkeiten geriet und unkontrolliert abstürzte. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden durch die Polizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung aufgenommen.

