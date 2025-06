Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kein Führerschien, Drogen und Motorrad entwendet - Widerstände - Unfallfluchten - Diebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Kein Führerschien, Drogen und Motorrad entwendet

Am Mittwoch gegen 21:30 Uhr fiel einer Polizeistreife des Polizeireviers Aalen ein Motorradfahrer auf, der aufgrund seiner Fahrweise einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Hierzu wurde er mit den Warneinrichtungen am Streifenfahrzeug optisch aufgefordert. Der Fahrer bremste daraufhin seine Kawasaki nahezu bis zum Stillstand ab und schien anzuhalten. Plötzlich beschleunigte er sein Motorrad stark und versuchte über den Johann-Gottfried-Spießhofer-Ring in Richtung Bundesstraße 19 zu flüchten. Er fuhr auf der B19 in Fahrtrichtung Heidenheim. In Königsbronn wendete er und fuhr zurück in Richtung Aalen. An der Abfahrt Oberkochen-Süd verließ er die B19 und fuhr Richtung Stadtmitte Oberkochen. Durch eine weitere Streifenwagenbesatzung wurde daraufhin die Zufahrt zur B19 Oberkochen Nord mit einem querstehenden Streifenwagen gesperrt. Der Motorradfahrer fuhr auf den Streifenwagen zu und versuchte sich zwischen diesem und der Leitplanke hindurch zu zwängen, was jedoch nicht gelang, so dass der Fahrer vorläufig festgenommen werden konnte. An den beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Bei der anschließenden Kontrolle des 24-Jährigen konnte festgestellt werden, dass er nicht im Besitz eines entsprechenden Führerscheines ist. Zudem ergaben die durchgeführten Vortests den Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung. Des Weiteren stellte sich noch heraus, dass der 24-Jährige mit einer entwendeten Kawasaki Ninja ZX-9R unterwegs war.

Das Polizeirevier Ellwangen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 24-Jährigen gefährdet wurden oder sonstige Angaben oder Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07961 9300 zu melden.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 17:45 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Spieselstraße ein dort geparkter Ford Fiesta beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Mehrere Auseinandersetzungen in der LEA

Am Mittwochabend um ca. 23.10 Uhr wurde die Polizei auf Grund mehrerer Streitigkeiten in die LEA Ellwangen gerufen. Nach ersten Informationen soll es zwischen mehreren Personen zu einer Schlägerei gekommen sein. Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnte die Lage beruhigt werden. Ein Bewohner wurde in Gewahrsam genommen.

Neuler: Pkw zerkratzt

Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde ein Seat, der im Fliederweg abgestellt war, vermutlich mit einem Schlüssel zerkratzt. Hinweise auf den unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Bopfingen: Mit Pedelec gestürzt

Am Donnerstag gegen 16:20 Uhr stürzte eine 48-Jährige mit ihrem Pedelec alleinbeteiligt auf dem Verbindungsweg von Karkstein in Richtung Bopfingen. Dabei wurde sie leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro.

Rainau: Gegenstand auf der Fahrbahn

Ein 40-Jähriger befuhr am Donnerstag gegen 23:00 Uhr mit seinem Ford-Wohnmobil den rechten Fahrstreifen der BAB 7 zwischen Aalen-Westhausen und Ellwangen. Hierbei fuhr er über einen auf der Fahrbahn liegenden Gegenstand, wobei an seinem Fahrzeug ein Schaden von ca. 25.000 Euro entstand. Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg/Jagst unter der Telefonnummer 07904 9426-0 entgegen.

Ellenberg: Unfall mit anschließendem Widerstand

Ein 64-jähriger KIA-Lenker befuhr am Donnerstag gegen 09:55 Uhr die L2220 von Ellenberg kommend in Fahrtrichtung Ellwangen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam ihm ein Peugeot entgegen, der von einer 29-Jährigen gelenkt wurde. Obwohl beide Fahrzeuglenker versucht haben auszuweichen, kam es zu einem Zusammenstoß. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem 64-Jährigen eine stark verwaschene Aussprache sowie ein stark schwankender Gang festgestellt. Da er einem freiwilligen Atemalkoholtest nicht zustimmte, wurde von den Beamten eine Blutentnahme angeordnet. Daraufhin wollte sich der Mann von der Unfallörtlichkeit entfernen. Nachdem er massiven Widerstand leistete und die Unfallörtlichkeit verlassen wollte, musste der 64-Jährige unter Hinzuziehung einer weiteren Streife fixiert und in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug beschädigt

Ein Unbekannter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand am Donnerstag zwischen 13:30 Uhr und 17:00 Uhr einen BMW, der auf dem Schießtal-Parkplatz abgestellt war. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Gschwend/Frickenhofen: Diebstahl

Zwischen Donnerstag, 12.06.2025 und Mittwoch, 18.06.2025, wurde aus einem verschlossenen Holzschuppen in der Höhenstraße ein Aufsitzrasenmäher entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib des Rasenmähers geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Heubach: Mit Pedelec gestürzt

Eine 50-jährige Pedelec-Lenkerin befuhr am Donnerstag gegen 19:30 Uhr die Hohenroder Straße in Fahrtrichtung Lautern. Auf der leicht abschüssigen Straße kam sie aufgrund einer zu starken Bremsung zu Fall. Hierbei wurde sie leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Mittwoch gegen 17:45 Uhr wurde die Polizei wegen eines 41-jährigen Mannes, der sich im psychischen Ausnahmezustand befand, in die Leutzestraße gerufen. Auf Grund akuter Fremdgefährdung sollte der Mann in eine Spezialklinik verbracht werden. Als die Beamten vor Ort waren, versuchte er zu flüchten. Bei der Festnahme leistete der Mann massiven Widerstand, wobei eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde. Letztendlich wurde der 41-Jährige fixiert und in eine Klinik verbracht.

