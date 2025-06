Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tasche gestohlen

24-Jähriger Komplize festgehalten

Darmstadt (ots)

Nach dem Diebstahl einer Tasche hat das Kommissariat 43 die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Ein 55-jähriger Busfahrer verbrachte gegen 19.30 Uhr am Samstag (31.5.) seine Pause in einem Schnellrestaurant im Bereich des Carree. Bisherigen Ermittlungen zufolge stellte er seine Tasche während des Bestellvorgangs ab. Die kurze Unaufmerksamkeit nutzte ein Trio und entwendete die weiße Tasche. Zwei bislang noch unbekannten Komplizen gelang mitsamt der Beute die Flucht. Sie rannten durch das Carree bis zum Marktplatz, wo sich beide trennten und einer in Richtung Schustergasse und einer in Richtung Friedensplatz davonlief. Ein Täter war mindestens 1,70 Meter groß, schlank und trug eine weiße Hose und ein beiges Shirt. Sein Komplize war mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Oberteil bekleidet.

Ein 24 Jahre alter Tatverdächtiger aus Lampertheim konnte durch den 55-Jährigen wiedererkannt und bis zum Eintreffen der sofort alarmierten Streifen festgehalten werden. Bei der Durchsuchung stellten die Polizeistreifen ein Reizstoffsprühgerät sicher. Seine genaue Tatbeteiligung ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, denen die Beschriebenen bei ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

