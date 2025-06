Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: 18-Jähriger attackiert Ladendetektiv nach Diebstahl

Weiterstadt (ots)

Ein 18-Jähriger wurde am Samstagnachmittag (31.5.) nach einem Diebstahl auf frischer Tat ertappt und attackierte anschließend einen Ladendetektiv. Nach bisherigen Erkenntnissen packte der Tatverdächtige gegen 15 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Gutenbergstraße zusammen mit einem bislang noch unbekannten Komplizen insgesamt acht Trainingsanzüge im Wert von 793 Euro in eine mitgebrachte Tüte. Anschließend verließen beide ohne zu Bezahlen das Geschäft. Hier wurden sie von einem 55 Jahre alten Ladendetektiv angesprochen. Der Komplize konnte sich losreißen und zunächst unerkannt die Flucht ergreifen. Der 18 Jahre alte Heranwachsende schlug auf den Mitarbeiter ein, konnte aber bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen festgehalten werden. Bei der Tasche handelte es sich um eine präparierte Tüte. Für weitere polizeiliche Maßnahmen kam er mit auf die Wache und muss sich jetzt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und der Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell