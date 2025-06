Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Heppenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen kam es am Sonntagmittag (01.06.), gegen 10.45 Uhr, auf der Bundesstraße 3 bei Heppenheim. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr eine 84-jährige Autofahrerin mit ihrem 88 Jahre alten Beifahrer die Bundesstraße von Heppenheim kommend in Richtung Bensheim. Eine 45-jährige Wagenlenkerin mit ihrem gleichaltrigen Beifahrer befuhr die Bundesstraße von Bensheim in Richtung Heppenheim und beabsichtigte in den Kreisverkehr (Gunderslachstraße / B 3 / Darmstädter Straße) einzufahren. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam die 84-Jährige mit ihrem Auto beim Herausfahren aus dem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab und prallte mit dem in der Gegenrichtung stehenden Fahrzeug der 45-Jährigen zusammen.

Im Zuge des Verkehrsunfalls wurde eine Person in Ihrem Fahrzeug eingeschlossen, konnte jedoch durch Ersthelfer befreit werden. Zwei Verletze wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zwei weitere Personen konnten sich eigenständig in ein Krankenhaus begeben.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zeitweise zur Vollsperrung der Bundesstraße 3 und somit zu Verkehrsstörungen. Der insgesamt bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmern und Ersthelfern vor Ort, die durch ihr schnelles und besonnenes Verhalten eine schnelle Rettung und Versorgung der Unfallbeteiligten unterstützten. Leider konnten nicht alle Verkehrsteilnehmer dieses Verständnis aufbringen, so dass es kurzzeitig auch zu Diskussionen zwischen Verkehrsteilnehmern und der Feuerwehr kam. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, Rettungs- und Absperrmaßnahmen der Feuerwehr oder des Rettungsdienstes zu akzeptieren, damit die Rettungskräfte bestmöglich Ihrer Arbeit nachkommen können.

