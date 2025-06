Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal: Kriminelle dringen in Büro ein und machen Beute

Kripo sucht Zeugen

Mühltal (ots)

Zwischen Freitagabend (30.5.) und Samstagmorgen (31.5.) nahmen Kriminelle einen Baumarkt im Stadtteil Nieder-Ramstadt ins Visier. Gegen 7.30 Uhr bemerkten Mitarbeiter die Spuren von bislang noch unbekannten Tätern, die in einen Büroraum des Geschäftes eingedrungen waren. Der Tatzeitraum reicht bis 19.20 Uhr am Vorabend zurück. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Markt in der Rheinstraße und erbeuteten bei der Suche nach Wertgegenständen Bargeld. Mit dem Diebesgut suchten sie im Anschluss unerkannt das Weite. Das Kommissariat 21/22 hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

