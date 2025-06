Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: 29-Jährige attackiert Polizeikräfte

Reinheim (ots)

Eine 29-Jährige muss sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Freitagnachmittag (30.5.) wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Die Frau und ihr 38 Jahre alter Lebensgefährte aus Reinheim sollten gegen 16.45 Uhr aufgrund eines vorangegangenen Verfahrens aus einer Wohnung in der Darmstädter Straße verwiesen werden. Bei der Aushändigung der Wegweisungsverfügung rastete die Frau aus, warf mit Hausrat und schlug sowie kratzte die eingesetzte Polizeistreife. Sie konnte schließlich überwältigt und festgenommen werden. Aufgrund ihres Zustandes wurde sie im Anschluss in eine Fachklinik eingewiesen.

