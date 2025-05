Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Feuerwerksrakete in Wohnung geflogen, niemand verletzt

Lengerich (ots)

In der Nacht zu Samstag (03.05.25) ist eine Feuerwerksrakete durch ein offenes Fenster in einer Wohnung geflogen. Die Tat ereignete sich gegen 03.30 Uhr an der Bahnhofstraße, nahe der Einmündung Berliner Straße. Die Bewohnerin befand sich zu der Zeit im Badezimmer, als sie das Geräusch einer Explosion hörte. Es wurde niemand verletzt. Es bildete sich starker Rauch und an den Wänden waren Schmauchspuren zu erkennen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte bei der Wache in Lengerich, 05481/9337-4515.

