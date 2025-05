Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfall auf der B 54, hoher Sachschaden

Steinfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es auf der B 54 in Höhe der Anschlussstelle Sonnenschein am Samstag (03.05.) gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 19-jähriger Wettringer in einem Mercedes-Benz gegen 04.20 Uhr auf der B 54 in Fahrtrichtung Münster. Der 19-Jährige geriet dann in Höhe einer Nothaltebucht rechtsseitig von der Fahrbahn ab, fuhr über den Grünstreifen und streifte einen Baum. Daraufhin drehte sich das Fahrzeug und kam halb auf dem Grünstreifen und halb auf dem Zubringer zur B 54 zum Stehen. Durch umherfliegende Autoteile wurde auch ein vor dem Mercedes fahrendes Auto beschädigt. Der 19-Jährige und sein Beifahrer, ein 19-jähriger Neuenkichener, wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Da bei dem Fahrer der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis: 1,2 Promille. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, und sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem Mercedes und dem davor fahrenden Fahrzeug entstanden Schäden von insgesamt geschätzt etwa 42.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass das Fahren unter Einfluss von Alkohol und berauschenden Mitteln verboten und gefährlich ist. Damit gefährden Sie sich und andere Verkehrsteilnehmer. Wenn Sie Alkohol trinken, lassen Sie sich von einer nüchternen Person fahren, nehmen Sie ein Taxi oder nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel.

