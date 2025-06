Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrzeug beschädigt

Zwischen Montag 8 Uhr und Donnerstag 9:45 Uhr wurde in einem Parkhaus in der Gartenstraße ein Pkw des Herstellers Skoda Octavia durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum am Montag und Dienstag auf Parkdeck 1 geparkt und von Mittwoch bis Donnerstag auf Parkdeck 4. Mögliche Zeugen können sich an das Polizeirevier Crailsheim unter der 07951 4800 wenden.

Rot am See: Beifahrerseite beschädigt

Am Mittwoch zwischen 7 und 16 Uhr wurde in der Straße "Am Rothölzle" ein Pkw der Marke Audi A5 durch eine unbekannte Person so beschädigt, dass ein ca. 20 cm langer Kratzer entlang der Beifahrerseite entstand. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07955 454 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell