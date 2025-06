POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen:

Polizeipräsidium Aalen

Schorndorf: Motorradfahrer beim Einbiegen übersehen;

Am Freitagnachmittag gegen 15:00 Uhr wollte eine 55-jährige PKW-Fahrerin von der Straße Im Hiller in die Haubersbronner Straße einfahren und übersah einen dort fahrenden Motorradfahrer. Dieser versuchte mit seinem Kraftrad dem PKW auszuweichen und stürzte dabei. Der 59-jährige Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad der Marke Kawasaki entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Schorndorf: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt;

Am Freitagabend gegen 20:00 Uhr befuhr ein 30-jähriger mit seinem Motorrad der Marke Honda die L1151 von Schlichten in Richtung Schorndorf. Aus bislang nicht abschließend bekannten Gründen verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte alleinbeteiligt. Das Motorrad kollidierte in der Folge mit der Leitplanke. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beträgt 2.000 Euro.

