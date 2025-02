Hauptzollamt Heilbronn

HZA-HN: Zoll entdeckt zur Fahndung ausgeschriebene Person

Heilbronn (ots)

Am 5. Februar kontrollierten Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit im Rahmen ihrer allgemeinen Prüftätigkeit und verdachtsunabhängig eine Baustelle in Weinsberg gemäß § 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Beim Abgleich der persönlichen Daten der vor Ort angetroffenen vier ausländischen Männern mit den in den Polizeisystemen hinterlegten Informationen stellten die Zöllner fest, dass einer der Männer wegen Diebstahls in besonders schweren Fall per Haftbefehl gesucht wird. Hinzugezogene Kräfte des Polizeireviers Weinsberg übernahmen die weitere Bearbeitung des Sachverhalts. Die zollrechtliche Prüfung und, ob alle arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften auf der Baustelle eingehalten werden, dauern noch an.

Zusatzinformationen:

Der Zoll sichert mit seinen Prüfungen staatliche Einnahmen, stärkt seriös tätige Unternehmen, schützt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor illegalen Lohnpraktiken und Ausbeutung und sorgt so für Ordnung und Fairness auf dem Arbeitsmarkt. Schwarzarbeiter und ihre Auftraggeber schädigen alle: Sie betrügen die Sozialversicherung, hinterziehen Steuern und gefährden Arbeitsplätze. Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordentlich beschäftigen, können mit Schwarzarbeitern nur schwer konkurrieren. Obwohl sie sich auch der Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Mindestlohn und Abgaben entziehen, profitieren Schwarzarbeiter und ihre Auftraggeber von der staatlichen und vor allem sozialen Infrastruktur. Die Prüfungen der FKS des Zolls gehen gegen diese Ungerechtigkeit vor.

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell