Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Einbruch, Trickdiebstähle

Aalen (ots)

Spiegelberg - Vorderbüchelberg: Alkoholisiert Unfallflucht begangen

Am Samstag gegen 17:10 Uhr befuhr ein 34-Jähriger die Pumpengasse mit seinem PKW Citroen. Er fuhr ein Stück rückwärts und prallte dabei gegen das Backhäusle, so dass dieses beschädigt wurde. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 6.000 Euro. Anschließend beging der 34-Jährige Unfallflucht, konnte aber dank eines Zeugen schnell ermittelt werden. Der Mann stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss und musste nach erfolgter Blutentnahme seinen Führerschein abgeben.

Remshalden - Grunbach: Einbrecher durch Bewohner verjagt

Am Samstag gegen 23:10 Uhr brachen zwei unbekannte Männer in ein Mehrfamilienhaus in der Ernst-Heinkel-Straße ein. Hierzu schlugen sie eine Fensterscheibe ein und stiegen in die Erdgeschosswohnung ein. Während sie mehrere Räume durchsuchten, wurden die Bewohner der oberen Wohnung auf die Einbrecher aufmerksam und begaben sich ins Erdgeschoss. Die beiden Einbrecher flüchteten daraufhin und konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Polizeistreifen nicht mehr festgestellt werden. Ob die Einbrecher Diebesgut erlangten, ist noch nicht bekannt. Die beiden Männer sprachen deutsch untereinander und einer hatte eine normale Statur, kurze braune Haare und war mit einem hellblauen, kurzärmeligen Hemd und einer dunklen Hose bekleidet. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950422 in Verbindung zu setzen.

Backnang / Winnenden: Zwei Trickdiebstähle innerhalb kurzer Zeit

Am Samstag gegen 9:00 Uhr sprach ein unbekannter Mann ein älteres Ehepaar am Tiefgarageneingang in der Straße Im Biegel in Backnang an. Er bat darum, eine 2-Euro-Münze gewechselt zu bekommen und die 81-jährige Frau nahm ihren Geldbeutel zur Hand. Während die Frau nach Kleingeld suchte, griff der Mann selbst in den Geldbeutel der Frau, um den Wechselvorgang vermeintlich zu beschleunigen. Erst einige Zeit später fiel der Frau auf, dass ihr mehrere Hundert Euro, die sich in dem Geldbeutel befunden hatten, während des Wechselvorgangs geklaut worden waren. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Etwa 50 Jahre alt, kräftige Statur und ca. 170 cm groß. Er hatte ein rundliches Gesicht, schwarze Haare, einen Oberlippenbart und ein auffallend lückenhaftes Gebiss. Bekleidet war er mit einer beigefarbenen Hose und einem hellen T-Shirt. Der Mann sprach gebrochen Deutsch mit einem südosteuropäischen Akzent.

Gegen 11:30 Uhr wurde ein 85-Jähriger, der sich am Zugang zum Parkhaus in der Kanalstraße in Winnenden befand, von einem Mann angesprochen, der ihn ebenfalls darum bat, eine 2-Euro-Münze gewechselt zu bekommen. Während der 85-Jährige in seinem Geldbeutel nach Kleingeld suchte, trat der unbekannte Mann sehr nah an den 85-Jährigen ran und entwendete dabei unbemerkt mehrere Hundert Euro aus dem hinteren Fach des Geldbeutels.

Da in beiden Fällen die Vermutung besteht, dass sowohl in Backnang als auch in Winnenden noch weitere Passanten von den Tätern angesprochen wurden, werden diese gebeten, sich mit dem jeweils örtlich zuständigen Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell