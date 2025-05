Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Warnung vor Lotterie-Betrugsmasche am Telefon

Gelsenkirchen (ots)

Ein mutmaßlicher Gewinn im Eurojackpot hat eine Seniorin um Bargeld gebracht. Ein Unbekannter kontaktierte die 85-jährige Gelsenkirchenerin bereits am Donnerstag, 22. Mai 2025, und verkündete ihr den Lotterie-Gewinn in Höhe von 300.000 Euro. Um diesen zu erhalten, müsse die 85-Jährige jedoch noch Notarkosten in vierstelliger Höhe übernehmen. Diese solle sie in Form von Apple-Gutscheinkarten begleichen. Der Betrüger am Telefon forderte die Seniorin auf, diverse Geschenkkarten in Supermärkten zu erwerben und bei Nachfragen von Kassierern anzugeben, dass diese für Verwandte gedacht seien. Die Frau kaufte die Karten und übermittelte die darauf abgedruckten Codes an den Anrufer. Später wurde sie misstrauisch und kontaktierte die Polizei. Der Betrüger versuchte der Gelsenkirchenerin in einem weiteren Telefonat am Montag, 26. Mai 2025, mit der Begründung gestiegener Notarkosten noch mehr Geld abzunehmen, jedoch entstand kein weiterer finanzieller Schaden.

Die Warnung der Polizei bleibt aktuell: Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern, Nachbarn und Freunden über diese und ähnliche Maschen. Sensibilisieren Sie sie dafür, nicht auf Gewinnversprechen einzugehen und vor allem keine Daten am Telefon preiszugeben. Erklären Sie, dass es in einem solchen Fall keinesfalls unhöflich ist, das Gespräch einfach zu beenden. Und vermitteln Sie, dass sie sich an einem solchen Fall direkt an die Polizei unter der Notrufnummer 110 wenden sollen, um Anzeige zu erstatten.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell