Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer nach Verkehrsunfall im Rauschzustand eingeschlafen

Gelsenkirchen (ots)

Mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts auf eine Alkoholfahrt am Freitagabend, 23. Mai 2025, sieht sich ein 36-jähriger Autofahrer konfrontiert. Der Mann war gegen 21.50 Uhr mit seinem Fahrzeug der Marke Renault auf der Straße Ahlmannshof in Bismarck unterwegs, wo er mutmaßlich in Folge des Alkoholkonsums mit einem geparkten Toyota kollidierte. Zeugen hatten der Polizei schon zuvor ein auffälliges Fahrverhalten gemeldet, wobei der Gelsenkirchener mit seinem Wagen mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein soll. Am Unfallort trafen alarmierte Polizeibeamte auf das beschriebene Fahrzeug, dessen 36-jährigen Fahrer sie darin schlafend vorfanden. Der Mann gab an, zuvor mehrere Flaschen Bier konsumiert zu haben und außerdem über keine gültige Fahrerlaubnis zu verfügen. Zudem hätte er die angebrachten Kennzeichen von einem anderen Fahrzeug entwendet, da die Kennzeichen des Renaults bereits vor geraumer Zeit entstempelt worden seien. Ein freiwilliger Atemalkoholtest fiel positiv aus, woraufhin ihn die Einsatzkräfte zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus brachten. Anschließend untersagten sie dem 36-Jährigen die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. An dem geparkten Toyota entstand Sachschaden.

