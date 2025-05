Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Drohungen gegen Hauptschule/Keine konkrete Gefahr

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt wegen einer Droh-E-Mail, in der Gewalttaten gegen die Schüler- und Lehrerschaft einer Hauptschule an der Grillostraße im Ortsteil Schalke angekündigt wurden. Am Freitagmorgen, 23. Mai 2025, hatte sich um 7.52 Uhr ein Vertreter der Schule gemeldet und von einer Droh-E-Mail berichtet. Die Polizeibeamten trafen vor Ort Maßnahmen und begingen die betroffenen Gebäude. Der Schulleiter entschied sich, keinen Unterricht stattfinden zu lassen und schickte die Schülerinnen und Schüler nach Hause. Die Polizei geht nach bisherigen Ermittlungen nicht von einer realen Gefährdung aus. Die Ermittlungen hinsichtlich des Verursachers dauern an. Dabei wird auch geprüft, inwieweit die Drohungen im Zusammenhang mit ähnlichen Fällen an diesem Tage in anderen Städten stehen. Die Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ist kein Scherz und wird durch die Polizei konsequent verfolgt. Im Falle einer Verurteilung drohen Geld- oder Gefängnisstrafe.

