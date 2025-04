Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Zoll stellt 4,6 Millionen Zigaretten sicher

Steuerschaden von über 935.000 Euro aufgedeckt

Bild-Infos

Download

Landshut (ots)

Am 27.03.2025 wurde beim Zollamt Suben-Autobahn die Ladung eines LKWs aus der Türkei zur Abfertigung in den zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr angemeldet. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs konnten versteckt unter dem unter anderem als Ladung angegebenen Toilettenpapier zahlreiche Kartons voller Zigaretten aufgefunden werden. Insgesamt waren in dem LKW mehr als 4,6 Millionen unversteuerte Zigaretten als Schmuggelware verborgen. Der Steuerschaden beläuft sich auf 935.581,87 Euro Tabaksteuer.

Der Fahrer, ein 55-jähriger türkischer Staatsangehöriger, wurde am 28.03.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Haben wir Ihr Interesse an der Arbeit des Zolls geweckt? Zollinfotage - Ausbildung des Hauptzollamt Landshut finden statt am 26. April 2025 an der Dienststelle Sonnenring 14 in Altdorf und am 10. Mai 2025 an der Dienststelle Spitalhofstraße 67 in Passau. Anmeldung ist hierfür möglich unter: zollinfotag.hza-landshut@zoll.bund.de.

Original-Content von: Hauptzollamt Landshut, übermittelt durch news aktuell