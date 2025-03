Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Zoll stellt Zigaretten und Parfüm sicher - Verdacht des gewerblichen Verbringens

Landshut (ots)

Bereits Anfang März wurde bei einer mobilen Kontrolle auf der BAB 3 im Landkreis Passau von Zollbeamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Zwiesel ein bulgarischer PKW-Truck genauer unter die Lupe genommen.

Das Fahrzeug war mit vier Personen mit Reiseziel Belgien besetzt. Auf Befragen wurden insgesamt zehn Stangen Zigaretten angemeldet. Bei der anschließenden intensiven Kontrolle des PKW-Trucks stellten die erfahrenen Zöllner einen eingebauten Gastank mit einer Öffnung auf der Unterseite fest. 16 200 Zigaretten in losen Schachteln konnten aus dem Tank gefischt werden. Weitere 13 000 Zigaretten wurden aus verschiedenen Verstecken wie im Reserverad und unter der Abdeckung für das Schiebedach sichergestellt. In den Seitenablagen über den beiden hinteren Kotflügeln fanden die Beamten neben Zigaretten 110 Stück Schachteln mit Parfüm exklusiver Marken, zum Teil noch samt Diebstahlsicherung.

Der 38-jährige Fahrer gab an, dass ihm weder das Fahrzeug noch die Waren gehören, sondern einem Verwandten in Belgien.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Steuerhinterziehung durch das gewerbliche Verbringen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Zollfahndungsamt München.

Der Steuerschaden bei den Zigaretten beträgt 5 835 Euro. Die Zigaretten und das Parfüm wurden sichergestellt.

