POL-GE: Unbekannte beschmieren Flagge/Staatsschutz ermittelt

Gelsenkirchen (ots) - Mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts auf eine Alkoholfahrt am Freitagabend, 23. Mai 2025, sieht sich ein 36-jähriger Autofahrer konfrontiert. Der Mann war gegen 21.50 Uhr mit seinem Fahrzeug der Marke Renault auf der Straße Ahlmannshof in Bismarck unterwegs, wo er mutmaßlich in Folge des Alkoholkonsums mit einem geparkten Toyota ...

