Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Aalen (ots)

Schrozberg - Sigisweiler: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Am Samstagabend gegen 19:50 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit seinem 33 Jahre alten PKW Opel in eine Lagerhalle in Sigisweiler, um ihn dort abzustellen. Unmittelbar darauf brach im Motorraum des PKW ein Feuer aus. Löschversuche des 48-Jährigen blieben erfolglos und das Feuer griff sehr schnell auf die Lagerhalle über. Die ca. 1.100 m2 große Halle stand nach kurzer Zeit in Vollbrand und das Feuer griff in der Folge auch auf das Wohnhaus über, das mit der Halle verbunden ist. An dem Wohnhaus geriet der Dachstuhl und das Obergeschoss in Brand und das Dach musste später durch die Feuerwehr im Zuge des Löscheinsatzes eingerissen werden. Darüber hinaus hatte sich das Feuer auf eine ebenfalls angeschlossene Lagerhalle für Brennholz ausgedehnt. Der Großbrand war kurz nach Mitternacht gelöscht. Verletzt wurde durch den Brand niemand jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 2,5 Millionen Euro. Als Ursache des Brandes wird von ein technischen Defekt an dem PKW Opel ausgegangen. Von den umliegenden Feuerwehren waren insgesamt 11 Fahrzeuge und 83 Einsatzkräfte am Brandort. Der Rettungsdienst hatte drei Fahrzeuge und 9 Einsatzkräfte zum Brandort entsandt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell