Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gem. Schwäbisch Gmünd - Reitprechts: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Am Samstag gegen 11:10 Uhr befuhr ein 45-Jähriger einen Feldweg zwischen Göppingen - Lenglingen und Ottenbach - Schonterhöfe mit seinem Fahrrad. Auf dem abschüssigen Weg konnte er einem querliegenden Ast nicht mehr ausweichen und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

L 1060, Gem. Kirchheim a.R. - Dirgenheim: Abbiegenden PKW übersehen

Am Samstag gegen 12:20 Uhr fuhr ein 47-Jähriger auf der Landesstraße 1060 von Bopfingen - Itzlingen in Richtung Kirchheim a.R. - Dirgenheim mit seinem PKW Audi. Kurz vor Dirgenheim verlangsamte der 47-Jährige die Geschwindigkeit und bog nach rechts auf einen Verbindungsweg in Richtung Kirchheim a.R. ab. Dies bemerkte eine 50-jährige VW-Fahrerin offenbar zu spät und stieß gegen die rechte Fahrzeugseite vom abbiegenden Audi. In dem VW wurden die 50-Jährige und ihr 54-jähriger Mitfahrer jeweils leicht verletzt. Auch der 47-Jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

B 19, Gem. Oberkochen: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Samstag gegen 13:35 Uhr befuhr ein 49-Jähriger die B 19 von Oberkochen in Richtung Aalen mit seinem PKW Opel. Kurz nach dem Carl-Zeiss-Stadion wurde durch unbekannte Personen, aus einem Gebüsch heraus ein mit Beton gefüllter alter Autoreifen auf die Fahrbahn der B 19 gerollt. Der Reifen prallte gegen das Auto des 49-Jährigen wodurch ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstand. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Mit Auto über den Fuß gefahren

Am Samstag gegen 13:45 Uhr befuhr ein 63-Jähriger den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße mit seinem PKW VW. Beim Linksabbiegen übersah er offenbar eine 27-jährige Fußgängerin, die sich neben seinem Auto befand. Er überfuhr den Fuß der Fußgängerin und diese erlitt dadurch leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von ca. 100 Euro.

Gem. Neresheim: Mit Radlader umgekippt

Am Samstag gegen 19:55 Uhr befuhr ein 21-Jähriger den Verbindungsweg von Neresheim nach Dossingen mit einem Radlader New Holland. Als ihm ein Fahrzeug entgegenkam, wich er zunächst auf den Grünstreifen nach rechts aus, geriet dann aber in den Graben. Der Radlader kippte auf die Seite und der 21-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf etwa 200.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell