POL-KA: (KA) Karlsruhe - 25-Jähriger wegen Handels mit Betäubungsmitteln in Haft

Karlsruhe (ots) - Seit Mittwoch den 14. Mai 2025, wird die in Ettlingen wohnhafte Jutta S. vermisst. Zum Zeitpunkt der letzten Kontaktaufnahme gegen 11:00 Uhr war sie noch zuhause in der Bulacher Straße, seitdem ist Frau S. unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste leidet an einer psychischen Erkrankung und weist ...

