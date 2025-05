Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stadt- und Lankreis Karlsruhe - Polizeipräsidium Karlsruhe zieht positive Bilanz nach Sicherheitstag 2025

Am Dienstag fand unter Federführung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg der Sicherheitstag zur Bekämpfung der Straftaten im öffentlichen Raum statt. Das Polizeipräsidium Karlsruhe war mit etwa 200 Beamtinnen und Beamten im Einsatz.

Zeitgleich mit den Polizeien aus Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland fanden am Dienstag auch im Stadt- und Landkreis Karlsruhe eine Vielzahl an Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen statt. Unter Einbindung von Kräften der Bundespolizei, des Zolls aber auch der Städte- und Gemeindeverwaltung wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr bis in die späten Abendstunden insgesamt 1.068 Personen, 614 Fahrzeuge und 285 Objekte kontrolliert.

Um den Straftaten im öffentlichen Raum entgegenzuwirken und zudem das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, fanden unter anderem Kontrollen des öffentlichen Personen- und Nahverkehr und Maßnahmen in Gaststätten, Spielhallen und Kiosken statt. Der Straßenverkehr im öffentlichen Raum wurde mit Verkehrskontrollen im Karlsruher Innenstadtbereich und am Tank- und Rasthof Bruchsal überwacht.

Als Resultat des Sicherheitstages in Karlsruhe stehen 209 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, darunter 44 Verstöße gegen das Gaststättengesetz, 70 Ordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit dem Straßenverkehr und je ein Verstoß gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Vier bereits erlassene Haftbefehle konnten im Zuge der Einsatzmaßnahmen ebenfalls in Vollzug gesetzt werden.

