Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 25-jähriger mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Karlsruher Südstadt am Montag befindet sich ein 25-jährigen Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde er am Dienstag einem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge stellte der 27-jährige Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße am Montag gegen 18:00 Uhr fest, dass dessen Wohnungseingangstür aufgebrochen worden war. Der zunächst unbekannte Täter hatte bei dem Einbruch unter anderem ein Smartphone des Geschädigten entwendet. Aufgrund der eingeschalteten Ortungsfunktion des Gerätes, konnte der 27-Jährige sein Smartphone im Bereich des Karlsruher Hauptbahnhofes orten. Vom Geschädigten verständigte Polizeibeamte der Bundespolizei gelang es schließlich wenig später, den mutmaßlichen Täter festzunehmen. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten diverse - aus der Wohnung des Geschädigten stammende - Gegenstände, darunter auch das geortete Mobiltelefon. Der Tatverdächtige wurde schließlich an die Landespolizei übergeben.

Wie sich im Nachhinein herausstellte, versuchte der Tatverdächtige wohl in mindestens eine weitere Wohnung des Mehrfamilienhauses einzubrechen.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe geführt.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Julian Scharer, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell