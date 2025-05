Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250518 - 0527 Frankfurt - Nordend: Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Am Freitag (16. Mai 2025) kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Hallgartenstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Der Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge steckte sich der Unbekannte gegen 15:30 Uhr diverse Waren des Geschäftes ein. Als ihn sodann eine Zeugin darauf ansprach, versuchte der Räuber sie mit einer Metallkette zu schlagen. Eine weitere Person eilte zur Hilfe herbei, welche der Täter anschließend mit der Kette schlug. Daraufhin flüchtete er samt Diebesgut auf seinem Fahrrad in unbekannte Richtung.

Der Räuber kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich; trug einen dunklen Bart, ein schwarzes Basecap, eine schwarze Jacke mit gelben Applikationen an Brust und Schulter und eine helle Jeans.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 10600 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

