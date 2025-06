Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl, Einbruch und Unfall

Aalen (ots)

Remshalden: Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

Am vergangenen Freitag zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr wurde im Stegwiesenweg ein Raymon Pedelec Fully 130E am Zaun des Sportplatzes gegenüber dem Freibad durch bislang unbekannte Diebe entwendet. Das Fahrrad war mit einem hochwertigen Faltschloss gesichert. Zeugen die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich unter 07151 950422 bei der Polizei in Waiblingen melden.

Weinstadt: Einbruch in Wohnhaus

Im Laufe des vergangenen Samstags schlagen unbekannte Langfinger mit einem Gegenstand die Terrassentüre zum Wohn- und Essbereich eines Einfamilienhauses im Junkeräcker ein. Anschließend begeben Sie sich hierüber in den Wohnbereich. Das entwendete Diebesgut kann bislang noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei in Waiblingen nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen unter 07151 950422 entgegen.

Leutenbach: Vorfahrt missachtet

Ein 23- jähriger Ford Fahrer übersieht den aus der Holunderstraße einfahrenden vorfahrtberechtigten 54- jährigen Cupralenker und verursacht Sachschaden von insgesamt 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell