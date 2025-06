Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfalllfuchten - Diebstähle - Sachbeschädigungen - Einruch - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Reifen zerstochen

An einem Audi, der in der Kantstraße abgestellt war, wurden zwischen Samstagabend, 18:45 Uhr und Sonntagnachmittag, 16 Uhr mehrere Reifen zerstochen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: E-Scooter entwendet

Ein Xiaomi E-Sooter mit dem Versicherungskennzeichen EKZ-978 wurde am Sonntag zwischen 11:30 Uhr und 14.30 Uhr vom Parkplatz des Spiesel-Freibades in der Steinstraße entwendet.

Bereits am Samstag zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr wurde ein ebenfalls unverschlossener Ninebot E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen EKZ-761 entwendet, welcher beim Freibad Spiesel in der Spieselstraße bei den dortigen Fahrradabstellplätzen geparkt war. Hinweise auf die Diebstähle oder den Verbleib der E-Scooter nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Westhausen: Parkenden PKW beschädigt

Am Samstag gegen 18:20 Uhr wurde ein Fiat Punto, der auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Straße In der Waage abgestellt war, beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: PKW zerkratzt

Ein BMW, der am Samstag zwischen 3 Uhr und 12:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Edmund-Kohler-Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem Unbekannten an mehreren Stellen zerkratzt. Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Sachbeschädigung

Zwischen Sonntag, 22:30 Uhr und Montag, 00:45 Uhr, wurde eine Glasscheibe im Eingangsbereich einer Schule in der Berliner Straße von Unbekannten mehrfach mit einem Knochenstein beworfen und dadurch beschädigt. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07961 930-0 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Rainau/Weiler: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 17:55 Uhr die K3319K zwischen Dalkingen und Westhausen. Er geriet dabei zu weit auf die Gegenfahrbahn, weshalb ein entgegenkommender 21-Jähriger mit seinem Motorrad bremsen musste und dabei die Kontrolle über seine Piaggio verlor. Der Motorradfahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Der Pkw-Lenker fuhr weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es soll sich um ein dunkles Auto gehandelt haben. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07961 930-0.

Neuler/Ramsenstrut: Diebstahl

Unbekannte brachen zwischen Freitag, 21:45 Uhr und Samstag, 07:00 Uhr, in ein landwirtschaftliches Gebäude an der K3232 bei Ramsenstrut ein. Sie entwendeten eine Säbel-Säge, zwei Akku-Ladegeräte sowie zwei Akkus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Personen, die in dieser Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 930-0 in Verbindung zu setzen.

Rainau: Metallteil auf der Fahrbahn

Ein 38-Jähriger befuhr am Samstag gegen 18:15 Uhr mit seinem VW die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen Aalen-Westhausen und Ellwangen überfuhr er ein auf der Fahrbahn liegendes Metallteil. An seinem Pkw entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg/Jagst unter der Telefonnummer 07904 9426-0 entgegen.

Lorch/Waldhausen: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Am Sonntag gegen 15:30 Uhr wollte ein 81-jähriger Mann mit seinem Pedelec von der Plüderhäuser Straße nach rechts auf einen Feldweg einfahren. Hierbei fuhr er versehentlich über einen zu hohen Bordstein und kam dadurch zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Lorch: Mit Pedelec gestürzt

Ein 41-jährige Pedelec-Lenkerin befuhr am Sonntag gegen 13:30 Uhr einen Waldweg, parallel zur B29, von Lorch in Richtung Sachsenhof. Hierbei übersah sie ein Schlagloch und kam zu Fall. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Radfahrerin trug vorbildlich einen Fahrradhelm, wozu die Polizei auch rät.

Schwäbisch Gmünd/Weiler: Einbruch in Scheune

Zwischen Mittwochvormittag und Samstagnachmittag brachen Unbekannte mit einem Brecheisen die Türe einer Scheune in der Degenfelder Straße, Flurstück 231, auf. Da sich in der Scheune keine Wertgegenstände befanden, flüchteten die Einbrecher ohne Beute. An der Tür entstand ein Schaden von ca. 250 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer gestürzt

Ein 74-Jähriger befuhr am Samstag, gegen 17:00 Uhr, mit seinem BMW-Motorrad die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Hierbei stürzte er alleinbeteiligt und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand ein Schaden von ca. 2.500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr einen Toyota, der auf einem Parkplatz vor einer Apotheke in der Weißensteiner Straße abgestellt war. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 750 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Samstag gegen 13:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Toyota Aygo, der auf einem Discounterparkplatz in der Buchstraße abgestellt war, an der hinteren Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 4.500 Euro zu kümmern. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0.

