POL-UL: (BC) Laupheim - Fahrender flüchtig

Am Montag beschädigte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in Laupheim-Baustetten ein Auto.

Ulm (ots)

Der silberne Toyota war in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 13.40 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Ritter-Heinrich-Straße geparkt. An diesem hinterließ der Unbekannte einen Schaden von etwa 600 Euro. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat das unbekannte Fahrzeug den Toyota am hinteren linken Stoßfänger touchiert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 07392/96300 an das Polizeirevier Laupheim.

