POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand, Belästigung und Motorradunfall

Satteldorf: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Montagnachmittag wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein alkoholisierter Mann Personen bei einem Imbissstand in der Industriestraße anpöbeln soll. Als die Beamten an der Örtlichkeit eintrafen, zeigte sich der Mann auch gegenüber den Polizisten aggressiv und unkooperativ. Da er den Anweisungen der Beamten nicht Folge leistete wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Hiergegen leistete er Widerstand und trat in Richtung der Polizeibeamten. Gegen den 45-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Crailsheim: Mann belästigt Frau - Zeugen gesucht

Auf einem Verbindungsweg bei einer Bahnunterführung in der Haller Straße soll am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr ein Mann dabei beobachtet worden sein, wie er eine 85-jährige Dame in ein Gespräch verwickelte und anschließend versuchte sie anzufassen. Daraufhin riss sich die Frau los und entfernte sich in Richtung Bergwerkstraße. Der Unbekannte lief in die entgegengesetzte Richtung davon. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Vellberg: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Am Montag gegen 16:05 Uhr kam ein 16-jähriger Motorrad-Fahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn der K2602 ab und stürzte in der Folge. Dadurch wurde der Heranwachsende leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad des Herstellers Yamaha entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

