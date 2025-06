Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Farbschmierereien - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Kettenreaktion

Gegen 11:45 Uhr am Montagmittag übersah ein 20-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz Sprinter auf der B29 nach dem Rombach Tunnel in Fahrtrichtung Hüttlingen, dass der Verkehr vor ihm stockte und fuhr deswegen auf einen davor anhaltenden Toyota eines 55-Jähirgen auf. Der Toyota wurde aufgrund des Anstoßes auf einen davorstehenden BMW-Motorrad eines 52-Jährigen aufgeschoben. Das Motorrad wiederum prallte aufgrund dessen gegen einen wiederum davorstehenden Audi S4 einer 41-Jährigen Fahrerin. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Farbschmierereien

Auf einem Altglascontainer im Bereich der Wellandschule in der Hofherrnstraße wurde am Montag um kurz vor 16.30 Uhr festgestellt, dass ein Unbekannter mit blauer Sprühfarbe ein Hakenkreuz aufgesprüht hat. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: PKW rollt weg

Am Montag um 13.50 Uhr stellte ein 62-Jähriger seinen Ford Transit im Volkmarsweg ab, ohne das Fahrzeug ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Daraufhin rollte das Fahrzeug in einer Hofeinfahrt das Gefälle hinab und prallte gegen einen dort geparkten VW und gegen eine Hecke. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Mögglingen: PKW prallt in die Leitplanken

Am Montagabend um kurz vor 20 Uhr befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Fiat die B29 von Essingen in Richtung Mögglingen. An der Anschlussstelle Mögglingen Süd wollte der Fiat-Fahrer die B29 verlassen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab und prallte letztendlich in die dortigen Leitplanken. Hierbei wurde der Fahrer schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Mutlangen: Vorfahrt missachtet

Am Montag gegen 12:25 Uhr wollte eine 81-jährige VW-Fahrerin von der Spraitbacher Straße nach links auf die B298 in Richtung Schwäbisch Gmünd abbiegen. An der Ampel, die zu diesem Zeitpunkt nicht in Betrieb war, missachtete sie die Vorfahrt eines 52-jährigen BMW-Lenkers, der von Schwäbisch Gmünd in Richtung Durlangen unterwegs war. Es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision, bei der ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Sonntag, 14:00 Uhr und Montag, 17:00 Uhr, einen Seat, der auf einem Drogerieparkplatz in der Lorcher Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 500 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Am Montag zwischen 09:00 Uhr und 12:40 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Dieb gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Rothaldenstraße. Dort durchwühlte er diverse Schränke und Kommoden und hinterließ einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Zum möglichen Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen unter 07171 358-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell