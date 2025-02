POL-DA: Heppenheim: Streit zwischen Auto- und Fahrradfahrer/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots) - Ein 16 Jahre alter Jugendlicher geriet am Samstagabend (01.02.), kurz nach 18.00 Uhr, am Marktplatz mit einem Unbekannten aneinander. Zuvor soll es aus bislang unbekannten Gründen zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde der Jugendliche von seinem Gegenüber mehrfach ins Gesicht geschlagen und mit einem Messer im Bereich des Rückens verletzt. Er musste in ...

