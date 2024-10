Polizei Bochum

POL-BO: Fahrgast (26) stürzt in U35 - Polizei sucht unbekannte Autofahrerin

Bochum (ots)

Wendemanöver auf der Universitätsstraße: Da ein Straßenbahnfahrer stark bremsen musste, stürzte ein Fahrgast und zog sich Verletzungen zu. Jetzt sucht die Polizei die beteiligte Autofahrerin.

Ein Straßenbahnfahrer (24, aus Bochum) befuhr am Montag, 7. Oktober, gegen 19.20 Uhr mit der U35 die Universitätsstraße stadteinwärts, als in Höhe der Auffahrt A448 eine Autofahrerin nach lins ausscherte, um auf der Universitätsstraße zu wenden. Der Straßenbahnfahrer musste stark bremsen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei verlor eine 26-jährige Bochumerin, die in der U-Bahn stand, das Gleichgewicht und stürzte.

Die Frau zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht nach der beteiligten Autofahrerin. Die Frau soll ein Kopftuch und eine Brille oder Sonnenbrille getragen haben. Bei dem Auto soll es sich um einen grauen oder silbernen Seat handeln.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.

