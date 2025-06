Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ergänzung zu Zeugenaufruf zur Pressemeldung "Mann belästigt Frau - Zeugen gesucht"

Aalen (ots)

Crailsheim: Ergänzung zu Zeugenaufruf zur Pressemeldung "Mann belästigt Frau - Zeugen gesucht"

Laut Zeugenaussagen wird der Unbekannte als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben, mit kräftiger Statur. Er soll ein rundes Gesicht und einen auffällig kleinen Mund gehabt haben. Der Mann war unrasiert und trug kurze graue Haare. In Bezug auf seine Kleidung wird ein rotes T-Shirt und eine dunkle kurze Hose genannt.

Ursprungsmeldung vom 24.06.2025, 8:00 Uhr: Mann belästigt Frau - Zeugen gesucht

Auf einem Verbindungsweg bei einer Bahnunterführung in der Haller Straße soll am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr ein Mann dabei beobachtet worden sein, wie er eine 85-jährige Dame in ein Gespräch verwickelte und anschließend versuchte sie anzufassen. Daraufhin riss sich die Frau los und entfernte sich in Richtung Bergwerkstraße. Der Unbekannte lief in die entgegengesetzte Richtung davon. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell