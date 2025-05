Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Verletzte und knapp 40.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagvormittag ereignete sich auf der L 549 ein Unfall, bei dem zwei Fahrzeuge anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Eine 52-jährige Fiat-Fahrerin war gegen 10:30 Uhr auf dem Mühlweg in Richtung L 549 unterwegs. An der Einmündung zur L 549 bog sie nach links auf diese in Richtung Neidenstein ab. Hierbei missachtete sie, ersten Unfallermittlungen zufolge, die Vorfahrt eines 60-jährigen Nissan-Fahrers, der auf der L 549 in Richtung Waibstadt unterwegs war.

Der 60-Jährige konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision mit dem Fiat nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die 52-Jährige sowie ein 8-jähriger Junge, der sich ebenfalls im Auto befand, leicht verletzt. Auch der 60-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Die drei verletzten Personen wurden vor Ort von den eingesetzten Rettungskräften betreut.

Beide Autos waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

