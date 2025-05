Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß zweier Pkw, PM Nr. 2

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Heute Mittag gegen 12:10 Uhr ereignete sich auf der Hockenheimer Landstraße (B 291) zwischen Schwetzingen und dem Abzweig nach Brühl ein Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei kollidierten ein in Richtung Hockenheim und ein in Richtung Schwetzingen fahrendes Auto frontal miteinander. Aus bislang noch unbekannten Gründen geriet das Fahrzeug, welches Richtung Schwetzingen unterwegs war, in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide Autofahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen kann bislang noch keine Aussage getroffen werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht abschließend beziffern. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe muss die Fahrbahn gereinigt werden. Der Verkehr wird derzeit einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell